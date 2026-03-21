LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA | sei in testa dopo 55 km

Alle 10.10 inizia la copertura in diretta della Milano-Sanremo femminile 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Dopo 55 chilometri, sei atlete si trovano in testa al gruppo. Il percorso prosegue con il ritmo elevato, mentre le concorrenti si preparano alle fasi successive della gara. La cronaca si svolge senza interruzioni dalla partenza fino all’arrivo.

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