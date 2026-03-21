LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA | vantaggio della fuga che raggiunge i 6 minuti

In diretta dalla Milano-Sanremo 2026, il vantaggio della fuga ha raggiunto i sei minuti. A mantenere la testa del gruppo c’è ancora Silvan Dillier, corridore svizzero che lavora come gregario per Van der Poel. Gli aggiornamenti continuano in tempo reale mentre la corsa si avvicina alla sua fase finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 A tirare il gruppo c’è sempre il solo Silvan Dillier, gregario svizzero di Van der Poel. 14.40 La gara entrerà veramente nel vivo intorno ai 60 km al traguardo. 14.37 Sale il vantaggio di Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Manlio Moro (Movistar Team), Andrea Peron (Team Novo Nordisk), David Lozano (Team Novo Nordisk), Alexy Faure Prost (Team Picnic PostNL), Dario Igor Belletta (Team Polti VisitMalta) e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta). 5’34” sul gruppo principale. 14.36 100 KM ALL’ARRIVO! 14.33 Siamo a Vado Ligure (SV). 🔗 Leggi su Oasport.it

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