LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA | Pogacar non scatena le polveri sul Turchino

Alle 14.01, nove ciclisti sono in fuga durante la Milano-Sanremo 2026. Tra le strade, il pubblico assiste alla corsa mentre un nostro inviato, Pier Colombo, cattura alcuni scatti. Pogacar non ha ancora accelerato sul Turchino e la gara prosegue con diversi gruppetti di corridori che si muovono lungo il percorso. La corsa si svolge in tempo reale, con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 Alcuni scatti del nostro Pier Colombo: 14.00 9 uomini in fuga. Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Manlio Moro (Movistar Team), Andrea Peron (Team Novo Nordisk), David Lozano (Team Novo Nordisk), Alexy Faure Prost (Team Picnic PostNL), Dario Igor Belletta (Team Polti VisitMalta) e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) hanno 3’35” di margine sul plotone principale. 13.59 Il gruppo principale è tirato da un uomo della Alpecin di Van der Poel. 13.58 Adesso ci attendono circa 80 km pianeggianti. Poi si inizierà ad entrare nel vivo con i Capi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: Pogacar non scatena le polveri sul Turchino Articoli correlati Leggi anche: LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: nove in testa alla corsa, inizia il Turchino Leggi anche: LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: il gruppo controlla i nove di testa, si avvicina il Turchino Milano-Sanremo 2025 Contenuti e approfondimenti su LIVE Milano Sanremo 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: percorso, orari e dove vederla in TV - milanosanremo.it; Gara ciclistica Milano-Sanremo 2026; Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo; La Milano-Sanremo è in diretta integrale su Eurosport: dalle 9:45 su HBO Max e Discovery+. Milano Sanremo 2026, la diretta: sette italiani davanti con 2'30, Pogacar non attacca sul TurchinoÈ scattata ufficialmente due minuti dopo le 10.10 la 117ª Milano-Sanremo. Partenza da Pavia e arrivo previsto a Sanremo, in via Roma, intorno alle 17 ... corriere.it LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: 150 km alla conclusione, in nove al comandoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34 Termina l'ascesa per i fuggitivi. 13.33 150 km al traguardo. 13.33 In gruppo, sfruttando la larghezza ... oasport.it Alle ore 10:30 partenza della corsa ciclistica Milano/Sanremo Women da piazza della Vittoria - percorso Viale Brigate Partigiane - Strada Aldo Moro (sopraelevata) - Lungomare Canepa - Strada G. Rossa - via A. Siffredi - via E. Albareto - via Puccini - via Solim facebook È il giorno della Milano-Sanremo: il fascino dell’unica corsa che Pogacar può perdere x.com