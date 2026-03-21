LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA | Pogacar mette un gregario a tirare il gruppo

Durante la Milano-Sanremo 2026, lo sloveno Novak, gregario di Pogacar, ha preso in mano il ritmo del gruppo, posizionandosi davanti a guidare la corsa. La corsa è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili cliccando sul link. La gara è in pieno svolgimento e i corridori sono ancora in movimento sulla strada.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 Eccolo il cambio di scenario! Arriva davanti lo sloveno Novak, gregario di Tadej Pogacar. 15.00 Non cambia lo scenario tattico, con il solo Dillier (ormai stremato) a tirare il gruppo. 14.57 Per il momento c’è totale accordo tra i battistrada. 14.56 Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Manlio Moro (Movistar Team), Andrea Peron (Team Novo Nordisk), David Lozano (Team Novo Nordisk), Alexy Faure Prost (Team Picnic PostNL), Dario Igor Belletta (Team Polti VisitMalta) e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) in fuga: 6’34” sul plotone principale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: Pogacar mette un gregario a tirare il gruppo Articoli correlati Leggi anche: LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: Pogacar non scatena le polveri sul Turchino LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: duello Pogacar-Van der Poel, Ganna spera in una occasioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Milano-Sanremo 2026. Milano-Sanremo 2025 Tutto quello che riguarda LIVE Milano Sanremo 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: percorso, orari e dove vederla in TV - milanosanremo.it; Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo; Gara ciclistica Milano-Sanremo 2026; La Milano-Sanremo è in diretta integrale su Eurosport: dalle 9:45 su HBO Max e Discovery+. LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: vantaggio della fuga che raggiunge i 6 minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.44 Tocca in questo momento i 6 minuti il vantaggio degli attaccanti. 14.42 A tirare il gruppo c'è sempre il ... oasport.it Diretta Live Milano-Sanremo 2026 sabato 21 marzo: Pogacar vuole scrivere la storia, van der Poel cerca il trisDiretta Live della Milano-Sanremo 2026, corsa che apre la stagione del ciclismo. Duello tra Pogacar e van der Poel. sport.virgilio.it Subito un errore di percorso alla Milano Sanremo. Rotondona con i fuggitivi che entrano nella parte sbagliata finendo in mezzo al traffico! facebook Milano-Sanremo 2026, che emozione dare il via alla Classicissima di Primavera a Pavia! Per il terzo anno consecutivo si parte dal nostro territorio pavese: un orgoglio che racconta il valore, la bellezza e l’identità della nostra terra. Buona Milano-San x.com