LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA | iniziata la corsa!

La corsa Milano-Sanremo 2026 è iniziata e sta attraversando le prime fasi lungo il percorso. Alle 10:21, il team UAE Emirates ha intervistato il gruppo, intervenendo per rispondere ai contrattacchi dei ciclisti. La gara è in pieno svolgimento e gli atleti stanno affrontando le prime salite e le strade della classica primavera. La diretta è aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.21 UAE Team Emirates – XRG che va a redarguire i contrattacchi arrivati nel plotone. 10.18 Altri corridori provano ad andar via. 10.16 Ci hanno provato in tanti, Bardiani CSF 7 Saber che ha tentato addirittura in forze, sbagliando però strada. 10.14 Prova subito l’attacco Umberto Poli (Team Novo Nordisk). 10.12 INIZIATA UFFICIALMENTE LA MILANO-SANREMO! 10.08 Debutto alla Sanremo per la Unibet Rose Rockets. 10.05 Sono 3,6 chilometri di trasferimento. 10.02 Inizia il tratto di trasferimento per la carovana. 10.00 Maglia particolare in casa Polti per onorare la Classicissima, divisa sul giallo. A differenza della solita bianca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: iniziata la corsa! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: iniziata la gara LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 19 febbraio in DIRETTA: iniziata la decisiva Italia-SvizzeraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle... Sanremo 2026 - Laura Pausini canta Heal the World Una selezione di notizie su LIVE Milano Sanremo 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: Oggi Pogacar sfida Van der Poel per prendersi la Milano-Sanremo, ecco il piano d'attacco; percorso, orari e dove vederla in TV; Gara ciclistica Milano-Sanremo 2026; Milano-Sanremo 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming. Milano-Sanremo femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Lorena Wiebes cerca il bis. Balsamo ci provaL'Italia sarà il centro di interesse principale di un sabato destinato a tenere con il fiato sospeso gli appassionati del grande ciclismo internazionale. oasport.it Ciclismo | Milano - Sanremo. La diretta della Classicissima, duello annunciato Pogacar - Van der Poel? (LIVE)Da un lato c’è Mathieu van der Poel, corridore completo e letale nei finali nervosi. Già vincitore in più occasioni, parte con i favori del pronostico grazie alla sua capacità di fare la differenza ... svsport.it Sabato 21 Marzo Live Rai Sport: Ciclismo Milano-Sanremo, Sci Lillehammer, Rugby, Atletica Indoor In vista del weekend, Sabato 21 Marzo 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 de facebook C'è la Milano-Sanremo, Pogacar ritenta l'assalto alla Classica che non ha ancora vinto. Con lo sloveno i favoriti sono il vincitore del 2025, l'olandese Van der Poel, e l'azzurro Ganna #ANSA ttps://www.ansa.it/sito/notizie/sport/ciclismo/2026/03/20/milano-sanre x.com