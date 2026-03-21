LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA | il gruppo lascia fare la fuga in attesa dei Capi

In questa fase della Milano-Sanremo 2026, il gruppo sta lasciando fare la fuga e si prepara ad affrontare i Capi. Tra i corridori che si trovano in testa c’è anche Manlio Moro, che si distingue tra i battistrada. La corsa è in pieno svolgimento e i ciclisti sono ancora in attesa di eventuali scatti decisivi. La gara prosegue con i corridori ancora in movimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Spicca tra i battistrada anche la presenza di Manlio Moro. Ottimo pistard, per qualche anno è stato preso in considerazione per l’inseguimento a squadre dell’Italia. Adesso, con i tanti giovani in crescita, sarà difficile trovare spazio. 14.28 Tra gli attaccanti c’è un’altra promessa italiana, sinora non mantenuta. Lorenzo Milesi vinse l’oro ai Mondiali U23 a cronometro nel 2023. Tra i professionisti non ha ancora trovato la sua dimensione. 14.26 Sale a 5’10” il vantaggio di Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Manlio... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: il gruppo lascia fare la fuga in attesa dei Capi Articoli correlati LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: gruppo compatto, attesa per la CipressaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10. Leggi anche: LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: fuga di nove al comando, il gruppo controlla Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Milano Sanremo 2026 in DIRETTA il... Temi più discussi: percorso, orari e dove vederla in TV - milanosanremo.it; Gara ciclistica Milano-Sanremo 2026; Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo; La Milano-Sanremo è in diretta integrale su Eurosport: dalle 9:45 su HBO Max e Discovery+. LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: Pogacar non scatena le polveri sul TurchinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Pogacar è rimasto in attesa sul Turchino. D'altronde 160 km dal traguardo sono troppi anche per lui...Si ... oasport.it Milano Sanremo 2026, la diretta: la fuga risale a +4'10, Pogacar non attacca sul TurchinoÈ scattata ufficialmente due minuti dopo le 10.10 la 117ª Milano-Sanremo. Partenza da Pavia e arrivo previsto a Sanremo, in via Roma, intorno alle 17 ... corriere.it Alle ore 10:30 partenza della corsa ciclistica Milano/Sanremo Women da piazza della Vittoria - percorso Viale Brigate Partigiane - Strada Aldo Moro (sopraelevata) - Lungomare Canepa - Strada G. Rossa - via A. Siffredi - via E. Albareto - via Puccini - via Solim facebook È il giorno della Milano-Sanremo: il fascino dell’unica corsa che Pogacar può perdere x.com