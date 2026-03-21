In diretta da Milano, la corsa al via della Sanremo 2026 si sta svolgendo con il gruppo principale che mantiene il controllo sui primi nove corridori. La strada si fa leggermente più in salita, avvicinandosi al Turchino, mentre i ciclisti affrontano la fase di avvio della gara. Gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato.

13.08 Thomas Guillermo Silva (XDS Astana Team) è il primo uruguaiano della storia a correre la Milano-Sanremo. 13.05 Negli ultimi 25 anni Mark Cavendish è stato l’unico corridore a vincere la Milano-Sanremo al debutto. 13.02 Filippo Turconi (Bardiani CSF 7 Saber) è il corridore più giovane in gara, con 20 anni e 152 giorni. 12.56 I nove in fuga sono Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Manlio Moro (Movistar Team), Andrea Peron (Team Novo Nordisk), David Lozano (Team Novo Nordisk), Alexy Faure Prost (Team Picnic PostNL), Dario Igor Belletta (Team Polti VisitMalta) e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta), il gruppo paga 2’40”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: il gruppo controlla i nove di testa, si avvicina il Turchino

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