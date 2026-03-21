LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA | fuga di nove al comando il gruppo controlla

Al 180 km dalla fine della Milano-Sanremo 2026, una fuga di nove corridori è al comando mentre il gruppo principale mantiene il controllo. La corsa prosegue con intensità, e pochi minuti prima, si è conclusa l’edizione del 2024, che si è distinta come la più veloce di sempre, con una media di 46 kmh. La gara continua a tenere gli spettatori con il fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 180 km alla conclusione. 12.47 L’edizione del 2024 è stata la più veloce di sempre, con una media di 46.1 kmh. 12.44 Costante Girardengo è, con 12 volte, il corridore con più top ten in questa classica. 12.41 Eddy Merckx è il corridore con più vittorie della Milano-Sanremo, con ben 7 successi. 12.38 L’avvicinamento alla prima ascesa di giornata sarà completamente pianeggiante. 12.35 Ancora 35 km all’inizio della salita del Turchino. Anche se la distanza dal traguardo è ancora elevata, vedremo se succederà qualcosa su queste rampe. 12.32 Il più giovane corridore ad aver vinto questa classica è stato Ugo Agostoni, nel 1914, con 20 anni e 252 giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: fuga di nove al comando, il gruppo controlla Articoli correlati Leggi anche: LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: nove uomini al comando, sette italiani in fuga Leggi anche: LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: nove in fuga, ci sono sette azzurri. Gruppo che gestisce Altri aggiornamenti su LIVE Milano Sanremo 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: percorso, orari e dove vederla in TV - milanosanremo.it; Gara ciclistica Milano-Sanremo 2026; Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo; Oggi Pogacar sfida Van der Poel per prendersi la Milano-Sanremo, ecco il piano d'attacco. LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: nove in fuga dopo i primi 90 kmCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10.10 12.38 Victoire Berteau (Cofidis) e Fariba Hashimi (Vini ... oasport.it Milano Sanremo 2026, la diretta: sette italiani subito in fuga, in 9 al comandoÈ scattata ufficialmente due minuti dopo le 10.10 la 117ª Milano-Sanremo. Partenza da Pavia e arrivo previsto a Sanremo, in via Roma, intorno alle 17 ... corriere.it Alle ore 10:30 partenza della corsa ciclistica Milano/Sanremo Women da piazza della Vittoria - percorso Viale Brigate Partigiane - Strada Aldo Moro (sopraelevata) - Lungomare Canepa - Strada G. Rossa - via A. Siffredi - via E. Albareto - via Puccini - via Solim facebook È il giorno della Milano-Sanremo: il fascino dell’unica corsa che Pogacar può perdere x.com