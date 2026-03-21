Benvenuti alla copertura in tempo reale della Milano-Sanremo 2026. Oggi si svolge la tradizionale corsa con il duello tra Pogacar e Van der Poel, mentre Ganna spera di trovare un'occasione per emergere. La gara si svolge lungo le strade italiane, con i ciclisti pronti a sfidarsi per la vittoria. Seguite con noi gli aggiornamenti e le fasi più emozionanti della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Milano-Sanremo 2026. La “ Classicissima ” giunge quest’anno alla sua centodiciassettesima edizione e fa parte delle cosiddette classiche monumento insieme a Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi e Il Lombardia. Il percorso, di 298 km, non ha subito grossi cambiamenti negli ultimi anni e anche questa volta si partirà da Pavia e non da Milano. I corridori entreranno in Liguria dal Passo del Turchino (5.6 km al 2.9% medio), con lo scollinamento a 150 km dal traguardo. Nella nuova regione la corsa passerà dalla provincia di Genova a quella di Savona e qui si entrerà nel vivo della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: duello titanico Pogacar-Van der Poel, Ganna spera in una occasione

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