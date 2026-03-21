LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA | brutta caduta prima dei Capi Ganna si salva per miracolo

Durante la corsa Milano-Sanremo 2026, si è verificata una caduta prima dei Capi che ha coinvolto diversi corridori. Ganna è riuscito a riprendersi e continuare la gara. Poco prima delle 15.30, Peron ha perso terreno e si è staccato dal gruppo principale, che ora conta sette atleti. A circa un minuto dalla testa, Pogacar ha attaccato e si è portato avanti nel plotone.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Peron si stacca, restano in sette davanti. 15.29 Pogacar si porta nell’avanguardia del plotone. 60 km al traguardo. 15.28 Adesso è caos in gruppo. Tutti vogliono imbeccare i Capi davanti. 15.27 5 minuti di vantaggio per Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Manlio Moro (Movistar Team), Andrea Peron (Team Novo Nordisk), Alexy Faure Prost (Team Picnic PostNL), Dario Igor Belletta (Team Polti VisitMalta) e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta). 15.25 Coinvolto nella caduta anche lo spagnolo Camprubì (Pinarello Q36.5). Siamo ad Alassio (SV). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: brutta caduta prima dei Capi, Ganna si salva per miracolo Articoli correlati Leggi anche: LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: il gruppo lascia fare la fuga in attesa dei Capi LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: brutta caduta per Arianna Fontana, avanza ConfortolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle... Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Milano Sanremo 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: percorso, orari e dove vederla in TV - milanosanremo.it; La Milano-Sanremo è in diretta integrale su Eurosport: dalle 9:45 su HBO Max e Discovery+; Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo; Gara ciclistica Milano-Sanremo 2026. LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: Pogacar mette un gregario a tirare il gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.05 Il margine della fuga è già sceso a 6'18 sotto l'impulso di Novak. 15.04 Siamo a Finale Ligure (SV). oasport.it Diretta Live Milano-Sanremo 2026 sabato 21 marzo: Pogacar vuole scrivere la storia, van der Poel cerca il trisDiretta Live della Milano-Sanremo 2026, corsa che apre la stagione del ciclismo. Duello tra Pogacar e van der Poel. sport.virgilio.it Subito un errore di percorso alla Milano Sanremo. Rotondona con i fuggitivi che entrano nella parte sbagliata finendo in mezzo al traffico! facebook È il giorno della Milano-Sanremo: il fascino dell’unica corsa che Pogacar può perdere x.com