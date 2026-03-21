LIVE Errani Paolini-Aoyama Eikeri 6-3 4-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA | le azzurre sono di nuovo sopra di un break

Nella partita di oggi alle WTA Miami 2026, Errani e Paolini si trovano in vantaggio contro Aoyama ed Eikeri, con il punteggio di 6-3, 4-2. Le azzurre hanno conquistato un altro break, mantenendo la pressione sull’avversarie. In questa fase del match, la giocatrice toscana ha risposto con un colpo vincente lungo la linea. La partita prosegue con intensità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Risposta di diritto lungolinea vincente della toscana. Ci sono due palle break. 30-30 Lunga la risposta di diritto lungolinea giocata in pallonetto di Errani. 15-30 Servizio interno vincente della nativa di Osaka. 0-30 In rete il rovescio lungolinea giocato in allungo della giapponese. 0-15 Diritto incrociato vincente di ”Jas”. Serve Aoyama. 4-2 In rete la risposta di rovescio incrociato della norvegese. 40-0 Smash incrociato vincente della bolognese. 30-0 Lunga la risposta di rovescio incrociato di Eikeri. 15-0 Servizio interno vincente della classe ’96. Paolini al servizio. 3-2 Lungo il rovescio lungolinea della nativa di Oslo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 6-3, 4-2, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le azzurre sono di nuovo sopra di un break Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 5-2, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le azzurre tornano sopra di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 In rete il diritto lungolinea di Errani. Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 3-0, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le azzurre strappano subito il break Tutti gli aggiornamenti su LIVE Errani Paolini Aoyama Eikeri 6 3 4... Temi più discussi: Sara Errani/Jasmine Paolini - Shuko Aoyama/Ulrikke Eikeri Riassunto della partita; Errani e Paolini si fermano in semifinale a Indian Wells; Miami Open presented by Itau Tennis | Errani - Paolini - Aoyama - Eikeri; Miami su SuperTennis, doppio: Errani/Paolini guidano il seeding. LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 6-3, 3-2, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le azzurre sono di nuovo sopra di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Lunga la risposta di rovescio incrociato di Eikeri. 15-0 Servizio interno vincente della classe '96. oasport.it Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSarà esordio già non da sottovalutare per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio al WTA 1000 di Miami. Le due azzurre, infatti, si ritrovano a ... oasport.it Miami Open: Sinner in campo contro Dzumhur, Errani/Paolini avanti di un set su Aoyama/Eikeri Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/atp-1000-miami-open-sinner-alcaraz-djokovic-musetti-paolini-zverev-s facebook Dalle 16 si parte Debutto azzurro per Errani/Paolini II WTA 1000 di Miami è in diretta in chiaro su SuperTennis x.com