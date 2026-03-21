LIVE Errani Paolini-Aoyama Eikeri 6-3 2-1 WTA Miami 2026 in DIRETTA | break delle azzurre anche nel secondo parziale

Al torneo WTA di Miami, Errani e Paolini stanno affrontando Aoyama ed Eikeri in una partita in diretta. Attualmente il punteggio è di 6-3, 2-1 a favore delle italiane. Durante il secondo set, le azzurre hanno conquistato un break e hanno mantenuto il servizio, con scambi in cui Errani ha messo in rete un diritto lungolinea e la giocatrice nipponica ha risposto con un colpo lungo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In rete il diritto lungolinea di Errani. 15-0 Lungo il diritto lungolinea giocato in difesa della nipponica. Errani al servizio. 2-1 Volée di diritto incrociata e vincente della bolognese. 40-40 Lungo il diritto giocato in difesa della giapponese. Palla break e deciding point. Risponde Errani. 40-30 Volée di rovescio lungolinea e vincente di Eikeri. 30-30 Risposta di rovescio lungolinea vincente dell’italiana classe ’87. 30-15 Volée di rovescio incrociata e vincente della nativa di Oslo. 15-15 Risposta di rovescio incrociata e vincente di Errani. 15-0 Lunga la risposta di diritto incrociato della toscana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 6-3, 2-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: break delle azzurre anche nel secondo parziale Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 6-3, 1-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: il primo parziale è delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Volée di rovescio lungolinea e vincente di Eikeri. Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 3-0, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le azzurre strappano subito il break Approfondimenti e contenuti su LIVE Errani Paolini Aoyama Eikeri 6 3 2... Temi più discussi: Sara Errani/Jasmine Paolini - Shuko Aoyama/Ulrikke Eikeri Riassunto della partita; Errani e Paolini si fermano in semifinale a Indian Wells; Miami Open presented by Itau Tennis | Errani - Paolini - Aoyama - Eikeri; Miami su SuperTennis, doppio: Errani/Paolini guidano il seeding. LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 6-3, 2-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: break delle azzurre anche nel secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Volée di diritto incrociata e vincente giocata corta della nipponica. Ci sono due palle break. 30-30 ... oasport.it Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSarà esordio già non da sottovalutare per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio al WTA 1000 di Miami. Le due azzurre, infatti, si ritrovano a ... oasport.it Miami Open: Sinner in campo contro Dzumhur, Errani/Paolini avanti di un set su Aoyama/Eikeri Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/atp-1000-miami-open-sinner-alcaraz-djokovic-musetti-paolini-zverev-s facebook Dalle 16 si parte Debutto azzurro per Errani/Paolini II WTA 1000 di Miami è in diretta in chiaro su SuperTennis x.com