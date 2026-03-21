LIVE Errani Paolini-Aoyama Eikeri 5-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA | le azzurre tornano sopra di un break

Le giocatrici Errani e Paolini sono in campo contro Aoyama ed Eikeri nella partita di doppio femminile a Miami. Attualmente il punteggio vede le italiane avanti per 5-2 con un break di vantaggio. Nel corso del game, Errani ha realizzato un colpo in rete, mentre la giapponese ha risposto con un pallonetto vincente. La partita è trasmessa in diretta e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 In rete il diritto lungolinea di Errani. 15-0 Pallonetto di diritto incrociato vincente della giapponese. Serve Aoyama. 5-2 Servizio interno vincente della nativa di Bologna. 40-30 In rete il diritto lungolinea di Aoyama. 30-30 Diritto lungolinea vincente giocato al centro del campo dell’azzurra classe ’87. 15-30 Largo il diritto lungolinea della bolognese. 15-15 In rete la risposta di rovescio lungolinea di Eikeri. 0-15 Rovescio lungolinea vincente della nipponica. Errani al servizio. 4-2 Rovescio incrociato e vincente giocato di tocco della toscana. 15-40 Risposta di rovescio incrociato vincente di Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 5-2, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le azzurre tornano sopra di un break Articoli correlati Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 3-0, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le azzurre strappano subito il break LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 1-0, WTA Miami 2026 in DIRETTA: primo turno di servizio senza problemi per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Lungo il rovescio lungolinea della norvegese. Contenuti e approfondimenti su LIVE Errani Paolini Aoyama Eikeri 5 2... Temi più discussi: Sara Errani/Jasmine Paolini - Shuko Aoyama/Ulrikke Eikeri Riassunto della partita; Errani e Paolini si fermano in semifinale a Indian Wells; Miami Open presented by Itau Tennis | Errani - Paolini - Aoyama - Eikeri; Miami su SuperTennis, doppio: Errani/Paolini guidano il seeding. LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026 in DIRETTA: manca pochissimo al debutto delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:44 Non ci sono precedenti tra le due coppie. Il seguente è il primo incontro. 17:42 La coppia tricolore ha ... oasport.it Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSarà esordio già non da sottovalutare per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio al WTA 1000 di Miami. Le due azzurre, infatti, si ritrovano a ... oasport.it GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI sabato 21 Ore 17:30 Paolini-Errani vs Aoyama-Eikeri Ore 18:30 Sinner vs Dzumhur Forza ragazzi canali SkySport, streaming su SkyGo e Now, inoltre Sara e Jas si possono seguire in chiaro su SuperT facebook Dalle 16 si parte Debutto azzurro per Errani/Paolini II WTA 1000 di Miami è in diretta in chiaro su SuperTennis x.com