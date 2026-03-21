LIVE Errani Paolini-Aoyama Eikeri 3-0 WTA Miami 2026 in DIRETTA | le azzurre strappano subito il break

Durante la partita di oggi alla WTA Miami 2026, Errani e Paolini hanno vinto il primo game contro Aoyama ed Eikeri, strappando subito il break. Nel corso del primo set, la coppia italiana ha ottenuto punti con un smash lungolinea e un servizio vincente, portandosi avanti 3-0. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sui punteggi e le azioni in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Serve Aoyama. 3-0 Smash lungolinea vincente della toscana. 40-0 Servizio esterno vincente di Errani. 30-0 In rete lo smash incrociato della nipponica. 15-0 Servizio esterno vincente della nativa di Bologna. Errani al servizio. 2-0 Volée di diritto incrociata e vincente della classe ’87. Seconda. 40-40 Smash lungolinea vincente della giapponese. Deciding point. Risponde Paolini. 30-40 Lungo il rovescio lungolinea in appoggio giocato al volo di Eikeri. Ci sono due palle break. 30-30 In rete il rovescio incrociato della toscana. 15-30 Volée di diritto incrociata e vincente di Aoyama. 0-30 Lungo il rovescio lungolinea della norvegese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 3-0, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le azzurre strappano subito il break Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026 in DIRETTA: si avvicina il debutto delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:15 Siegemund e Zvonareva si aggiudicano il secondo parziale con lo score di 6-1. LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 1-0, WTA Miami 2026 in DIRETTA: primo turno di servizio senza problemi per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Lungo il rovescio lungolinea della norvegese. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Errani Paolini Aoyama Eikeri 3 0... Temi più discussi: Sara Errani/Jasmine Paolini - Shuko Aoyama/Ulrikke Eikeri Riassunto della partita; Errani e Paolini si fermano in semifinale a Indian Wells; Miami Open presented by Itau Tennis | Errani - Paolini - Aoyama - Eikeri; Miami su SuperTennis, doppio: Errani/Paolini guidano il seeding. LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026 in DIRETTA: manca pochissimo al debutto delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:44 Non ci sono precedenti tra le due coppie. Il seguente è il primo incontro. 17:42 La coppia tricolore ha ... oasport.it Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSarà esordio già non da sottovalutare per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio al WTA 1000 di Miami. Le due azzurre, infatti, si ritrovano a ... oasport.it GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI sabato 21 Ore 17:30 Paolini-Errani vs Aoyama-Eikeri Ore 18:30 Sinner vs Dzumhur Forza ragazzi canali SkySport, streaming su SkyGo e Now, inoltre Sara e Jas si possono seguire in chiaro su SuperT facebook Dalle 16 si parte Debutto azzurro per Errani/Paolini II WTA 1000 di Miami è in diretta in chiaro su SuperTennis x.com