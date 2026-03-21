Alle 10.10 prende il via la Milano-Sanremo, con partenza da Pavia e un percorso di 298 chilometri, nove in più rispetto alla scorsa edizione. Sul percorso ci sono ciclisti di rilievo, tra cui Pogacar, ancora in cerca della prima vittoria in questa classica. La corsa si svolge lungo le strade italiane, coinvolgendo numerosi atleti e appassionati lungo il tracciato.

Le previsioni del tempo sono buone, alle 10.10 scatta da Pavia la Milano-Sanremo. Due su tutti: da una parte Mathieu van der Poel, re della corsa nel 2023 e nel 2025, dall'altra Tadej Pogacar, il numero 1 del ciclismo mondiale, che sogna in maniera quasi ossessiva di vincere anche la Sanremo per rendere il suo palmarès ancora più leggendario. Il terzo incomodo potrebbe essere, come un anno fa, Filippo Ganna, l'unico a restare coi due fenomeni fino al traguardo e già due volte al secondo posto in via Roma. Occhio poi a Isaac Del Toro, Jasper Philipsen e Thomas Pidcock. Si parte alle 10.10 da Piazza della Vittoria a Pavia, arrivo previsto a Sanremo tra le 16. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Dalle 10.10 la Milano-Sanremo: si parte da Pavia, occhi puntati sul fenomeno Pogacar, mai vincitore

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Pogacar può davvero vincere la Milano Sanremo

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C'è la Milano-Sanremo, Pogacar ritenta l'assalto alla Classica che non ha ancora vinto. Con lo sloveno i favoriti sono il vincitore del 2025, l'olandese Van der Poel, e l'azzurro Ganna #ANSA ttps://www.ansa.it/sito/notizie/sport/ciclismo/2026/03/20/milano-sanre x.com