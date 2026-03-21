LIVE Cobolli-Collignon 5-7 3-6 ATP Miami 2026 in DIRETTA | l’azzurro con un problema alla spalla lotta ma saluta il torneo

Durante il torneo ATP Miami 2026, l’italiano Cobolli-Collignon ha affrontato il suo match in diretta, ma ha dovuto interrompere la partita a causa di un problema alla spalla. Dopo aver vinto il primo set 5-7 e perso il secondo 3-6, ha deciso di salutare il torneo. La diretta si è conclusa alle 03:30, invitando i tifosi a seguire gli aggiornamenti successivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03:30 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal mondo dello sport. Buona notte a tutti! 03:29 23 errori non forzati per il nativo di Rochester. 36 per il portacolori del bel paese. 03:28 Il belga al prossimo turno se la vedrà contro Paul. 03:27 18 colpi vincenti per Collignon. 26 per ”Cobo”. 03:25 Cobolli ha vinto il 24% dei punti in risposta sulla prima di servizio. Il numero 72 ATP il 40%. 03:24 Vediamo un po’ di dati. 4 ace per il belga classe 2002. 8 per il nativo di Firenze. 7-5 6-3 Recupero di rovescio lungolinea e vincente giocato a ridosso della rete del belga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Collignon, 5-7, 3-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro con un problema alla spalla lotta ma saluta il torneo Articoli correlati LIVE Cobolli-Collignon, 5-7, 3-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro infortunato lotta fino alla fine ma saluta il torneoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03:28 Il belga al prossimo turno se la vedrà contro Paul. LIVE Cobolli-Collignon, 5-7, 1-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro chiama il medical time-outCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Doppio fallo del nativo di Firenze. Una selezione di notizie su LIVE Cobolli Collignon 5 7 3 6 ATP... Discussioni sull' argomento LIVE Cobolli-Collignon, 5-7, 3-5, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro stringe i denti e recupera uno dei due break; Live Raphaël Collignon - Brandon Nakashima - Amburgo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 19/05/2025; Alcaraz e 6 azzurri: il programma di oggi su Sky; Miami Open presented by Itau Tennis | Collignon - Cobolli. LIVE Cobolli-Collignon, 5-7, 2-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro stringe i denti e recupera uno dei due breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Lunga la risposta di rovescio incrociato del belga. 40-40 Ace interno del tennista cresciuto a Roma. 30-40 ... oasport.it Comunque oltre Alcaraz vs Fonseca e Cobolli vs Collignon ce sta pure Tsitsipas vs De Minaur. E che è stanotte, Natale Me servirebbero du’ occhi de riserva, mortaccidepippo. facebook ATP Miami: Collignon supera Dimitrov e trova Cobolli, Fonseca si regala Alcaraz. Passa Tsitsipas x.com