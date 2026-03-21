LIVE Cobolli-Collignon 5-7 0-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA | break in avvio del belga in questo secondo parziale

Durante la partita di ATP Miami 2026, il belga ha ottenuto un break all’inizio del secondo set, portandosi sul 2-0. In questo momento, l’italiano ha risposto con un diritto incrociato vincente sul punteggio di 40-15, mentre il belga ha concluso un punto con un servizio esterno. La partita è aggiornata in tempo reale e può essere seguita tramite la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Largo il diritto incrociato dell’italiano. 40-15 Servizio esterno vincente del belga classe 2002. 30-15 Rovescio incrociato vincente del nativo di Rochester. 15-15 Diritto incrociato e vincente dell’azzurro. 15-0 Servizio interno vincente del belga. 1-0 Largo il diritto incrociato giocato in attacco del portacolori del bel paese. 30-40 Passante di rovescio lungolinea e vincente del nativo di Rochester. Palla break. 30-30 Largo il rovescio lungolinea di Cobolli. 30-15 Lungo il diritto lungolinea giocato in attacco di ”Cobo”. 30-0 Lungo il diritto lungolinea del belga classe 2002. 15-0 Volée di rovescio incrociata e vincente dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Collignon, 5-7, 0-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break in avvio del belga in questo secondo parziale Articoli correlati LIVE Cobolli-Collignon, 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: nessun break in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 In rete il diritto lungolinea del nativo di Rochester. LIVE Cobolli-Collignon, 3-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: nessun break in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Diritto incrociato e vincente del portacolori del bel paese. Tutto quello che riguarda LIVE Cobolli Collignon 5 7 0 2 ATP... Discussioni sull' argomento LIVE Cobolli-Collignon, ATP Miami 2026 in DIRETTA: ancora un match poi sarà la volta dell’azzurro; Live Raphaël Collignon - Brandon Nakashima - Amburgo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 19/05/2025; Alcaraz e 6 azzurri: il programma di oggi su Sky; Miami Open presented by Itau Tennis | Collignon - Cobolli. LIVE Cobolli-Collignon, 5-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro salva diverse palle break e mantiene il set in equilibrioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio interno vincente del belga classe 2002. 5-4 In rete il rovescio lungolinea giocato in difesa del ... oasport.it Comunque oltre Alcaraz vs Fonseca e Cobolli vs Collignon ce sta pure Tsitsipas vs De Minaur. E che è stanotte, Natale Me servirebbero du’ occhi de riserva, mortaccidepippo. facebook ATP Miami: Collignon supera Dimitrov e trova Cobolli, Fonseca si regala Alcaraz. Passa Tsitsipas x.com