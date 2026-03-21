LIVE Cobolli-Collignon 5-6 ATP Miami 2026 in DIRETTA | il belga serve per aggiudicarsi il primo parziale

Al torneo ATP di Miami, il match tra Cobolli-Collignon prosegue con il belga che serve per il primo set. Sul punteggio di 6-5, il giocatore italiano ha messo in rete un diritto incrociato. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 In rete il diritto incrociato del nativo di Firenze. Seconda. 30-40 Servizio interno vincente di Cobolli. 15-40 Lungo il diritto lungolinea steccato dell’azzurro. Ci sono due palle break. 15-30 Lungo il rovescio incrociato di Collignon. 0-30 Doppio fallo del portacolori del bel paese. 0-15 Rovescio lungolinea vincente del belga. 5-5 In rete il rovescio lungolinea dell’italiano classe 2002. 40-30 Passante di diritto incrociato e vincente giocato a ridosso della rete del nativo di Firenze. 40-15 Risposta di diritto incrociata e vincente dell’azzurro. 40-0 Diritto incrociato e vincente di Collignon. 30-0 Altro servizio vincente, questa volta esterno, del numero 72 ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Collignon, 5-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il belga serve per aggiudicarsi il primo parziale Articoli correlati Leggi anche: LIVE Darderi-Hanfmann, 6-6, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per aggiudicarsi il tie break in questo primo parziale LIVE Cobolli-Collignon, 1-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro tiene il primo turno di battuta del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Passante di rovescio incrociato e vincente di Collignon. Contenuti e approfondimenti su LIVE Cobolli Collignon 5 6 ATP Miami... Discussioni sull' argomento LIVE Cobolli-Collignon, ATP Miami 2026 in DIRETTA: ancora un match poi sarà la volta dell’azzurro; Live Raphaël Collignon - Brandon Nakashima - Amburgo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 19/05/2025; Alcaraz e 6 azzurri: il programma di oggi su Sky; Miami Open presented by Itau Tennis | Collignon - Cobolli. LIVE Cobolli-Collignon, 5-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro salva diverse palle break e mantiene il set in equilibrioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio interno vincente del belga classe 2002. 5-4 In rete il rovescio lungolinea giocato in difesa del ... oasport.it Comunque oltre Alcaraz vs Fonseca e Cobolli vs Collignon ce sta pure Tsitsipas vs De Minaur. E che è stanotte, Natale Me servirebbero du’ occhi de riserva, mortaccidepippo. facebook ATP Miami: Collignon supera Dimitrov e trova Cobolli, Fonseca si regala Alcaraz. Passa Tsitsipas x.com