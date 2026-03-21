Alle ore 13 si è aperto l'inseguimento maschile di biathlon a Oslo, con le gare valide per la Coppa di specialità in corso. La competizione vede protagonisti gli atleti di diverse nazionalità che si sfidano sulla pista norvegese. Contestualmente, si svolge anche l’inseguimento femminile, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La gara rappresenta una delle tappe principali del circuito internazionale di biathlon.

16:11 Ci siamo, Hofer parte poco dietro a Bionaz 22°. Deve recuperare subito il gap di 6" col valdostano e impostare insieme il primo giro. 16:07 Laegreid favorito, Sturla che sta vincendo praticamente sempre dopo le Olimpiadi, dove ha comunque preso 4 medaglie individuali andando a stabilire un record perché ne ha vinte 6 totali. 16:02 Oggi il valdostano si può qualificare alla Mass Start di domani, che chiude la Coppa del Mondo. Per farlo verosimilmente non serviranno miracoli, bensì confermare il piazzamento della sprint o comunque attestarsi in top 30: dovrebbe bastare! 16:00 E allora, apriamo una doverosa parentesi su Didier Bionaz, che ha conquistato il miglior piazzamento della stagione in Coppa del Mondo nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oslo 2026 in DIRETTA: si parte, Coppa di specialità in ballo! Bionaz vuole stupire

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