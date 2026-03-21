LIVE Biathlon Inseguimento maschile Oslo 2026 in DIRETTA | quinta di fila per Laegreid Perrot beffato di un millimetro! Bionaz in mass

Durante la gara di inseguimento maschile a Oslo 2026, Laegreid ha conquistato la sua quinta vittoria consecutiva, mentre Perrot è stato battuto di un millimetro. La competizione ha visto anche la partecipazione di Bionaz, che si è posizionato in massa. La diretta ha aggiornato in tempo reale gli eventi della gara, offrendo una copertura completa delle fasi salienti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON 17:00 Saranno due gli italiani nella mass di domani, noi vi ringraziamo di avere seguito la nostra DIRETTA LIVE e vi rinnoviamo l’appuntamento per domani, quando la Coppa del Mondo si chiuderà con le prove con partenza in linea. Un saluto sportivo! 16:58 Ottimi segnali quindi da Didier Bionaz, che oggi ha sbagliato 4 volte ma comunque ha tirato fuori uno shooting time lento, sì, ma non lentissimo, mentre nel range time si difende molto bene pagando appena 17? da Uldal. 16:55 CLASSIFICA INSEGUIMENTO MASCHILE OSLO: Sturla Holm LAEGREID (NOR) 0 30’31?4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oslo 2026 in DIRETTA: quinta di fila per Laegreid, Perrot beffato di un millimetro! Bionaz in mass Articoli correlati LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oslo 2026 in DIRETTA: primo giro in corso! Bionaz vuole stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13. Leggi anche: LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oslo 2026 in DIRETTA: si parte, Coppa di specialità in ballo! Bionaz vuole stupire La NORVEGIA vince la staffetta maschile! L'ITALIA chiude al sesto posto I HIGHLIGHTS Contenuti e approfondimenti su LIVE Biathlon Inseguimento maschile... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Otepää 2026 in DIRETTA: trionfo in solitaria per Laegreid! Ottimo prova di Hofer; LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi domina al poligono e vince in solitaria; RECAP! Vittozzi vince l'inseguimento in solitaria, crollo Simon; LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oslo 2026 in DIRETTA: si assegna la Coppa di specialità, Hofer per la rimonta!. LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oslo 2026 in DIRETTA: Hofer e Bionaz per la rimonta, Perrot per la 3^ CoppaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13.45 Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti ... oasport.it Biathlon, Vittozzi protagonista negli inseguimenti di Oslo: orari e streamingOggi, sabato 21 marzo, il prestigioso scenario di Oslo Holmenkollen in Norvegia si prepara ad accogliere le attesissime gare a inseguimento, valide per l'ultima e decisiva tappa della Coppa del Mondo ... it.blastingnews.com Biathlon – Mirco Romanin lascia la nazionale femminile: “Ho scelto di dare priorità alla famiglia. Porterò sempre nel cuore la loro emozione quando l’ho comunicato” facebook ULTIM'ORA BIATHLON Coppa del Mondo, Lisa #Vittozzi vince l'inseguimento di Otepaa (EST): terza vittoria stagionale per l'azzurra in Coppa #SkySport #Biathlon x.com