Attualmente si svolge l'inseguimento maschile di biathlon a Oslo 2026, con il primo giro in corso. Contestualmente, dalle 13, si sta disputando anche l'inseguimento femminile, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. Bionaz, uno degli atleti in gara, si sta distinguendo nel primo tratto della competizione. La diretta trasmette entrambe le gare, offrendo un quadro completo delle prime fasi delle competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13.45 16:27 Sbagliano Jacquelin, una volta, e Ponsiluoma, due. Perrot e Laegreid rimangono da soli. 16:26 Non guadagnano né Ponsiluoma né Nawrath e Botn. 16:25 Ponsiluoma a bagno maria tra il terzetto di testa e Nawrath e Botn che però sono 25? dietro a lui. 16:23 Bene Hofer che esce 18°. Un errore per Bionaz che è 27°, dai Dido! Braunhofer con lo zero 36°! POLIGONO 14 – Tutti con lo zero davanti. Attenzione a Ponsiluoma! Si chiama fuori Christiansen, zero di Samuelsson. 16:20 Guadagna ancora Ponsiluoma e si porta a 13? dal terzetto davanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oslo 2026 in DIRETTA: primo giro in corso! Bionaz vuole stupire

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