LIVE Biathlon Inseguimento femminile Oslo 2026 in DIRETTA | Vittozzi a un minuto dalla testa dopo le serie a terra

In diretta dall’Inseguimento femminile di biathlon a Oslo 2026, Vittozzi si trova a circa un minuto dalla leader dopo le serie a terra. La gara è in corso e gli aggiornamenti vengono trasmessi in tempo reale. Parallelamente, alle 16, si svolge anche l’inseguimento maschile, con la diretta disponibile per gli spettatori. La competizione prosegue senza interruzioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.15 14:02 Guadagnano! Simon e Hanna Oeberg hanno 26” di margine su Elvira e Tandrevold. 14:01 Sbagliano anche Auchentaller e Passler, gara da incubo fin qui per l’Italia! 14:00 Purtroppo sono 4 in totale gli errori di Lisa. Si trova a 40” dal podio. 13:59 Paurose Simon e Hanna, se ne vanno. Elvira con lo zero. Anche Tandrevold, attenzione! 13:58 Tandrevold si mette a tirare e porta il gruppo Vittozzi a 15”, Hanna Oeberg si porta a 5” da Simon. 13:56 Auchentaller con lo zero nelle 35, Passler due errori. 13:55 Siamo nel corso del secondo giro e Vittozzi ed Elvira hanno 16” di ritardo su Simon, in mezzo Hanna con 6”5 Di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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