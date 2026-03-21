LIVE Biathlon Inseguimento femminile Oslo 2026 in DIRETTA | tra poco si comincia Vittozzi all’attacco!

Tra pochi istanti inizia la gara di inseguimento femminile di biathlon a Oslo 2026, con Vittozzi pronta all’attacco. La competizione si svolge in diretta, mentre contemporaneamente si svolge anche l’inseguimento maschile, che si può seguire dalle 16. Il pubblico segue con attenzione gli sviluppi di entrambe le gare in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.15 13:29 Il terzo posto della classifica generale si può raggiungere! Oggi però proviamo a portare a casa la 4^ vittoria in stagione, il 34 podio della carriera. 13:26 Lisa Vittozzi è la favorita tecnica della gara! La campionessa olimpica parte con 5” di distacco da Hanna Oeberg. 13:20 Tra circa 25’ in pista Lisa Vittozzi per un’altra vittoria nel suo inseguimento a Oslo! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova a inseguimento, ultima di stagione per la Coppa del Mondo di biathlon femminile 2025-2026 dal tempio di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR)! Lisa Vittozzi attraversa la migliore condizione stagionale, lo stato di forma è celestiale e non esce dalle prime 2 da 3 gare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Lisa non scende dal podio! Vittozzi chiude seconda la sprint femminile a Oslo Holmenkollen, Norvegia, ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. Per l’olimpionica azzurra è la terza Top-3 consecutiva. bit.ly/4sfOe5u @Fisiofficial x.com