LIVE Biathlon Inseguimento femminile Oslo 2026 in DIRETTA | partite forza Lisa!!

Oggi si svolge l'inseguimento femminile di biathlon a Oslo 2026, con le atlete che affrontano le piste in diretta. La gara vede la partecipazione di diverse squadre, mentre si aspetta l’arrivo delle prime concorrenti. Parallelamente, alle 16, si terrà anche l’inseguimento maschile, seguito da appassionati e addetti ai lavori. La diretta permette di seguire passo dopo passo le fasi delle competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.15 INIZIATA LA GARA!!! 13:43 Dai, ci siamo. Lisa Vittozzi vuole un’altra vittoria! 13:40 Presente anche Hannah Auchentaller, per lei ultimo appuntamento verosimilmente per la stagione 2025-26, a meno di rimonta più o meno in zona top 10. 13:37 Rebecca Passler scatterà in 31 piazza con ottime chance di qualificazione alla Mass Start conclusiva di domani. Però serve giungere almeno nelle prime 20! 13:34 Le rivali oggi sono Jeanmonnot e Simon, però non possiamo dimenticarci di Hanna Oeberg che se chiude quantomeno col 19 su 20, vince lei. 13:29 Il terzo posto della classifica generale si può raggiungere! Oggi però proviamo a portare a casa la 4^ vittoria in stagione, il 34 podio della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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