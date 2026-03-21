LIVE Biathlon Inseguimento femminile Oslo 2026 in DIRETTA | Lisa Vittozzi per un’altra magia nella gara preferita

Alle 16 si svolge l'inseguimento maschile di biathlon a Oslo 2026, mentre nel frattempo si tiene anche la gara femminile con Lisa Vittozzi in prima fila. La competizione vede atleti di diverse nazionalità impegnati su un percorso di fondo con le staffette di tiro, aggiornamenti in tempo reale e immagini trasmesse in diretta. La giornata di gare continua con le prove di biathlon in programma oggi a Oslo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.15 Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova a inseguimento, ultima di stagione per la Coppa del Mondo di biathlon femminile 2025-2026 dal tempio di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR)! Lisa Vittozzi attraversa la migliore condizione stagionale, lo stato di forma è celestiale e non esce dalle prime 2 da 3 gare. In occasione della sprint femminile la sappadina ha raggiunto una significativa cifra tonda: 38 podi individuali di primo livello! Chiaramente la gola è tanta, si può fare 40! Oggi, immaginare una Vittozzi fuori dal podio appare proibitivo, la quota che l’azzurra salga sul podio nella gara in cui è campionessa olimpica è bassa, mentre domani nella Mass conclusiva ci sarà un po’ più concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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