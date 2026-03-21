LIVE Berrettini-Bublik 6-4 3-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA | resiste il break dell’azzurro che vuole la vittoria!

Al secondo turno del torneo ATP di Miami, il match tra Berrettini e Bublik è in corso con l’italiano in vantaggio 6-4 3-2. Berrettini ha appena salvato un break point con un ace e ha mantenuto il servizio, mentre Bublik ha commesso un errore in rete e ha perso il suo turno di battuta. La partita si svolge sotto gli occhi di un pubblico in attesa di ulteriori scambi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 GAME BERRETTINI! In rete il dritto lungolinea del kazako, l’azzurro resiste e resta in vantaggio! A-40 In rete il dritto di Bublik, vantaggio interno! 40-40 ANCORA ACE! MAMMA MIA! 40-A Sbatte sul nastro il dritto di Berrettini. Seconda palla break. 40-40 ACE! CHE CARATTERE! 30-40 Esce di pochissimo il dritto di Matteo. C’è una palla break da annullare. 30-30 Prima vincente dell’azzurro! 15-30 Difesa in slice pazzesca di Berrettini, finisce in rete il dritto di Bublik. Ancora seconda. 0-30 Doppio fallo, attenzione. Seconda palla. 0-15 Esce il rovescio di Berrettini dopo la risposta profonda di Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Bublik 6-4 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: resiste il break dell’azzurro che vuole la vittoria! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Berrettini-Bublik 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: resiste il break italiano ma il kazako vuole reagire LIVE Berrettini-Bublik 6-4 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break fondamentale dell’azzurro nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Esagera con lo slice l’azzurro, il colpo esce di poco. Approfondimenti e contenuti su LIVE Berrettini Bublik 6 4 3 2 ATP... Temi più discussi: LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Paul e Mannarino al terzo set, si allunga l’attesa per l’azzurro; Alexander Bublik v Matteo Berrettini (20/03/2026); Berrettini vince al debutto a Miami: ora la super sfida con Bublik; Berrettini parte bene, Bellucci subito eliminato. LIVE Berrettini-Bublik 6-4 0-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il secondo set inizia sul servizio kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 30-15 Il nastro tocca quel tanto che basta la pallina per mandarla nel campo avversario. Fortunato ... oasport.it Berrettini-Bublik oggi in tv, ATP Miami 2026: orario, programma partite precedenti, streamingSecondo turno in arrivo per Matteo Berrettini a Miami: nel torneo che dal 2019 si è trasferito dalle parti dell'Hard Rock Stadium arriva oggi la sfida ... oasport.it Mentre Matteo Arnaldi perde il primo set al tiebreak contro Shevchenko, il suo omonimo Berrettini è avanti di un break contro un altro kazako: Alexander Bublik, vincitore del loro unico incontro a livello ATP. x.com GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L facebook