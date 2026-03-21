LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | si inizia con Duplantis! Attesa per Battocletti Dosso e Doualla

In diretta dagli indoor mondiali di atletica 2026, il primo evento vede in pista il saltatore con l'asta Duplantis, seguito dall’attesa per le prestazioni di Battocletti, Dosso e Doualla. Alle 18.46, S. Guttormsen, Nilsen e Vloon hanno superato i 5.70 al primo tentativo. La competizione prosegue con le varie prove in programma, coinvolgendo diversi atleti e record.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.46. S. Guttormsen, Nilsen e Vloon superano 5.70 al primo tentativo 18.43. E’ ORO PER IL CANADE CON CHRISTOPHER MORALES WILLIAMS che vince in rimonta con 44?76, argento per lo statunitense McRae, bronzo per Richards di Trinidad e Tobago con 45?39 18.40: Marschall supera 5.70 al primo tentativo, Duplantis passa la misura 18.37. Karalis supera 5.70 al primo tentativo 18.36: Questi i protagonisti della seconda serie della finale dei 400: 3 Tomáš Horák CZE 45.64 4 Jereem Richards TTO 45.56 5 Khaleb McRae USA 44.52 6 Christopher Morales Williams CAN 44.80 18.35. Va in testa e resiste fino alla fine lo statunitense Robinson che si impone in 45?55, secondo posto per l’ungherese Molnar con 45?71m, terzo Lima in 46?17 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: si inizia con Duplantis! Attesa per Battocletti, Dosso e Doualla Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: si inizia con Duplantis! Attesa per Batocletti, Dosso e Doualla LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: inizia la caccia di Dosso, Doualla per stupire! C’è Battocletti nei 3000CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor... Altri aggiornamenti su LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in... Temi più discussi: Mondiali di atletica indoor 2026: i risultati e tutte le gare LIVE; LIVE La prima giornata dei Mondiali indoor; LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: oro Andy Diaz, è di nuovo campione del mondo!; Mondiali indoor di atletica: il programma di sabato 21 marzo e gli azzurri in gara. LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: si inizia con Duplantis! Attesa per Battocletti, Dosso e DouallaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.37. Karalis supera 5.70 al primo tentativo 18.36: Questi i protagonisti della seconda serie della finale dei ... oasport.it Mondiali atletica indoor 2026 oggi (sabato 21 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi sabato 21 marzo va in scena la seconda giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica: a Torun (Polonia) prosegue la rassegna iridata al coperto, si ... oasport.it Day 2 | Sessione mattutina shorturl.at/OazTb #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps x.com Per le giornate di primavera Fai, stadio Maradona aperto a tifosi e curiosi che, tra le altre cose, hanno camminato sulla pista di atletica e visitato lo spogliatoio degli azzurri facebook