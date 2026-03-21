LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | si inizia con Duplantis! Attesa per Batocletti Dosso e Doualla
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.26: Duplantis supera 5.50 al primo tentativo 18.24: Questi i protagonisti della finale del salto con l’asta uomini: 1 Armand Duplantis SWE 6.31 2 Emmanouil Karalis GRE 6.17 3 Zachery Bradford USA 6.01 4 Sondre Guttormsen NOR 6.06 5 Kurtis Marschall AUS 6.00 6 Thibaut Collet FRA 5.95 7 Simen Guttormsen NOR 5.80 8 Baptiste Thiery FRA 5.91 9 Menno Vloon NED 5.96 10 David Holý CZE 5.76 11 Christopher Nilsen USA 5.85 12 Ernest John Obiena PHI 5.78 18.23: Nei 60 metri Dosso punta al bersaglio grosso, prima dell’epilogo con la finale dei 400 metri femminili che chiuderà una giornata ricchissima di contenuti tecnici e ambizioni azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it
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