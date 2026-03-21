Alle 18.25 si sono ripresi i Mondiali indoor di atletica con le semifinali e la sfida tra Dosso e Alfred. Doualla, 16 anni, si è qualificato per la semifinale. Alle 13.30, la diretta ha mostrato un errore per Woo, che al momento si trovava in seconda posizione insieme a Richards. La competizione prosegue con i risultati aggiornati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30. Errore anche per Woo che al momento è secondo assieme a Richards 13.29. Eliminato Stefela che sarà sesto con 2.26 13.28: Dominio del belga Crestan che si conferma favorito negli 800 vincendo in 1’45?71, secondo posto per il croato Bloudek che chiude in 1’45?92 13.23. Al via la terza e ultima semifinale degli 800. Questi i protagonisti: 1 Sean Dolan USA 1:45.41 2 Ivan Pelizza SUI 1:45.99 3 Handal Roban VIN 1:44.73 4 Marino Bloudek CRO 1:45.19 5 Eliott Crestan BEL 1:43.83 6 Filip Ostrowski POL 1:44.68 13.20. Errori per tutti a 2.26, doppio di Woo e Stefela 13.18: che rimonta di Attaoui che parte nettamente ultimo e chiude secondo con il nuovo record spagnolo con un sorpasso a Wyderka sul rettilineo finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Dosso lancia la sfida ad Alfred, Doualla in semifinale a 16 anni! Si riparte alle 18.25

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Dosso lancia la sfida ad Alfred, Doualla in semifinale a 16 anni!

Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Simonelli in semifinale senza patermi, tra poco Dosso e Doualla nei 60

Contenuti e approfondimenti su LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in...

Temi più discussi: Mondiali di atletica indoor 2026: i risultati e tutte le gare LIVE; LIVE La prima giornata dei Mondiali indoor; LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: oro Andy Diaz, è di nuovo campione del mondo!; Atletica, Mondiali indoor 2026, dove vederli in tv e streaming.

Mondiali atletica indoor 2026 oggi (sabato 21 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi sabato 21 marzo va in scena la seconda giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica: a Torun (Polonia) prosegue la rassegna iridata al coperto, si ... oasport.it

LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: oro Andy Diaz, è di nuovo campione del mondo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL RISULTATI DEL MATTINO 21.30: Per oggi è tutto, l'appuntamento è per ... oasport.it

"Lunedì ero a casa con la febbre, ora sono qui a parlare di una 'quasi finale' e di un 'quasi record italiano'. Mi dà fiducia per le outdoor" A Torun 1:59.33 per Eloisa Coiro in semifinale negli 800 metri #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps facebook

Kelly alla scoperta del mondo Semifinale 60 | ore 20.14 DIRETTA TV @RaiSport e @SkySport Arena #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps x.com