LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | attesa per Battocletti Dosso e Doualla! Record mondiale di Ehammer nell’eptathlon

Ai Mondiali indoor 2026 di atletica leggera si seguono le competizioni in diretta, con attenzione particolare a atleti come Battocletti, Dosso e Doualla. Durante la manifestazione, si è registrato il record mondiale di Ehammer nell’eptathlon. Nelle ultime ore, Holy è stato eliminato dopo aver superato 5.70 al secondo tentativo, e Thiery ha passato la misura al secondo tentativo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.58. Eliminato Holy, Thiery supera 5.70 al secondo tentativo 18.56: Completa l’opera Simon Ehammer! Una gara quasi perfetta la sua, anche nelle prove dove aveva sofferto in passato. Strepitoso in particolare nel “suo” lungo e nei 60 ostacoli. L’oro e il record mondiale è suo con 6670 punti, argento per lo statunitense Baldwin con 6337, bronzo per Garland con 6245 18.55. RECORD DEL MONDOOOOOOOOOOOOOO! EHAMMER CANCELLA ASHTON EATON CON 6670 PUNTI 18.52: Questi gli atleti al via: 1 Simon Ehammer SUI 2:45.75 2 Heath Baldwin USA 2:39.94 3 Kyle Garland USA 2:41.36 4 Vilém Stráský CZE 2:36.79 5 Téo Bastien FRA 2:51. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: attesa per Battocletti, Dosso e Doualla! Record mondiale di Ehammer nell’eptathlon Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: si inizia con Duplantis! Attesa per Battocletti, Dosso e Doualla LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Dosso all’attacco, c’è Doualla! Battocletti nei 3000CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor... Approfondimenti e contenuti su LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in... Temi più discussi: Mondiali di atletica indoor 2026: i risultati e tutte le gare LIVE; LIVE La prima giornata dei Mondiali indoor; LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: oro Andy Diaz, è di nuovo campione del mondo!; Mondiali indoor di atletica: il programma di sabato 21 marzo e gli azzurri in gara. LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: si inizia con Duplantis! Attesa per Battocletti, Dosso e DouallaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40: Marschall supera 5.70 al primo tentativo, Duplantis passa la misura 18.37. Karalis supera 5.70 al primo ... oasport.it Mondiali atletica indoor 2026 oggi (sabato 21 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi sabato 21 marzo va in scena la seconda giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica: a Torun (Polonia) prosegue la rassegna iridata al coperto, si ... oasport.it Day 2 | Sessione mattutina shorturl.at/OazTb #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps x.com Per le giornate di primavera Fai, stadio Maradona aperto a tifosi e curiosi che, tra le altre cose, hanno camminato sulla pista di atletica e visitato lo spogliatoio degli azzurri facebook