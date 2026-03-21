LIVE Alcaraz-Fonseca 6-4 4-3 ATP Miami 2026 in DIRETTA | spagnolo avanti di set e break

Alcaraz e Fonseca stanno giocando una partita di singolare maschile all’ATP Miami 2026, con il primo in vantaggio di un set e di un break. Alcaraz ha conquistato il primo set con il punteggio di 6-4 e si trova avanti 4-3 nel secondo, con un break deciso. Durante il match, sono stati registrati alcuni scambi con risposte in rete e contro-smorzate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Passa a malapena la risposta di Fonseca. Alcaraz tocca la palla e trova una contro-smorzata perfetta 30-0 In rete la risposta di rovescio di Fonseca. Tanti errori con questo colpo per il brasiliano negli ultimi minuti 15-0 Ace! 4-3 Gioco Fonseca: lunga la risposta di dritto di Alcaraz. A-40 Prima ad uscire, dritto dalla parte opposta e smash a rimbalzo per il brasiliano 40-40 Lungo il dritto di Fonseca che ha perso gli appoggi nel momento dell’impatto 40-30 Che difesa di Alcaraz che arriva su due grandi accelerazioni del brasiliano, che poi va fuori giri e spedisce il dritto in rete 40-15 Splendida accelerazione di rovescio di Fonseca che va a segno in diagonale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fonseca 6-4, 4-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: spagnolo avanti di set e break Articoli correlati LIVE Alcaraz-Fonseca 6-4, 3-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: spagnolo avanti di set e breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Perfetta gestione dello scambio dello spagnolo che manovra con il dritto da fondo e chiude con il... LIVE Alcaraz-Fonseca 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: spagnolo subito avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Prima a uscire e dritto in contropiede. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Alcaraz Fonseca 6 4 4 3 ATP Miami... Temi più discussi: LIVE Alcaraz-Fonseca, ATP Miami 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro; Dopo Sinner, Fonseca vince e al 2° turno 'assaggia' Alcaraz; Miami Open, il programma di oggi: esordio insidioso per Alcaraz contro Fonseca. Sei gli italiani in campo; Fanno ad Alcaraz una domanda su Fonseca, lui reagisce stizzito al giornalista: E perché, scusami?. LIVE Alcaraz-Fonseca 6-4, 2-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: lo spagnolo vince il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Alcaraz incrocia bene con il rovescio in uscita dal servizio Smorzata in uscita dal servizio per Alcaraz. oasport.it Alcaraz-Fonseca oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingUn match destinato a diventare un classico? Lo scopriremo. Ma per il momento, godiamoci lo spettacolo. Nella notte tra venerdì 20 marzo e sabato 21 Carlos ... oasport.it Comunque oltre Alcaraz vs Fonseca e Cobolli vs Collignon ce sta pure Tsitsipas vs De Minaur. E che è stanotte, Natale Me servirebbero du’ occhi de riserva, mortaccidepippo. facebook #Alcaraz-Fonseca, secondo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com