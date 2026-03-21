LIVE Alcaraz-Fonseca 6-4 3-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA | spagnolo avanti di set e break

Alcaraz e Fonseca stanno giocando nel torneo ATP di Miami 2026. Alcaraz ha vinto il primo set 6-4 e conduce con un break nel secondo, con il punteggio di 3-1. Attualmente, lo spagnolo gestisce bene gli scambi, sfruttando il dritto da fondo e chiudendo il punto in contropiede. La partita è in corso e si può seguire la diretta aggiornando la pagina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Perfetta gestione dello scambio dello spagnolo che manovra con il dritto da fondo e chiude con il dritto in contropiede.. 3-1 Gioco Alcaraz: prima al centro e dritto fulmineo del numero 1 del mondo. 40-0 Prima ad uscire vincente 30-0 In rete il recupero di dritto di Fonseca che non contiene sull’accelerazione di dritto dello spagnolo 15-0 Ace! 2-1 Gioco Fonseca: in corridoio la risposta di Alcaraz 40-15 Servizio e dritto in contropiede per il brasiliano 30-15 Alcaraz non trova il tempismo ideale nel tentativo di anticipare la risposta Scocca in questo momento l’ora di gioco 15-15 Servizio ad uscire e schiaffo al volo in contropiede 0-15 Lungo il dritto di Fonseca al termine di un braccio di ferro da fondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fonseca 6-4, 3-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: spagnolo avanti di set e break Articoli correlati LIVE Alcaraz-Fonseca 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: spagnolo subito avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Prima a uscire e dritto in contropiede. LIVE Alcaraz-Fonseca 4-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: lo spagnolo resta avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Palle nuove 4-3 Gioco Fonseca: prima in kick ad uscire per il brasiliano che si presenta a rete senza aver... Aggiornamenti e notizie su LIVE Alcaraz Fonseca 6 4 3 1 ATP Miami... Temi più discussi: LIVE Alcaraz-Fonseca, ATP Miami 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro; Dopo Sinner, Fonseca vince e al 2° turno 'assaggia' Alcaraz; Miami Open, il programma di oggi: esordio insidioso per Alcaraz contro Fonseca. Sei gli italiani in campo; Fanno ad Alcaraz una domanda su Fonseca, lui reagisce stizzito al giornalista: E perché, scusami?. LIVE Alcaraz-Fonseca 6-4, 2-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: lo spagnolo vince il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Alcaraz incrocia bene con il rovescio in uscita dal servizio Smorzata in uscita dal servizio per Alcaraz. oasport.it Alcaraz-Fonseca oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingUn match destinato a diventare un classico? Lo scopriremo. Ma per il momento, godiamoci lo spettacolo. Nella notte tra venerdì 20 marzo e sabato 21 Carlos ... oasport.it Comunque oltre Alcaraz vs Fonseca e Cobolli vs Collignon ce sta pure Tsitsipas vs De Minaur. E che è stanotte, Natale Me servirebbero du’ occhi de riserva, mortaccidepippo. facebook #Alcaraz-Fonseca, secondo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com