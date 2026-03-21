Lite sul bus e coltellate a scuola in carcere tre studenti egiziani

Tre studenti egiziani sono stati arrestati in seguito a un episodio di violenza avvenuto su un autobus e in una scuola, che ha portato a ferimenti con coltellate. I ragazzi sono accusati di tentato omicidio e porto abusivo di armi. La polizia ha confermato i dettagli dell’arresto e delle accuse mosse nei confronti dei giovani coinvolti.

MILANO, 21 MAR – Sono accusati di aver accoltellato uno studente 18enne nel cortile di una scuola a Sesto San Giovanni (Milano), a causa di una lite che avevano avuto il giorno prima a bordo di un autobus. Per questo, un quindicenne, con altri, aveva organizzato una spedizione punitiva che aveva portato al ferimento del 18enne che aveva avuto 30 giorni di prognosi di guarigione per una coltellata all’addome. L’accoltellamento era avvenuto il 17 dicembre del 2025 all’interno del cortile di un istituto scolastico di Sesto San Giovanni, ai danni del 18enne, anch’egli egiziano. Le indagini, condotte dalla sezione operativa del Nucleo radiomobile... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lite sul bus e coltellate a scuola, in carcere tre studenti egiziani Articoli correlati Sesto San Giovanni, tre studenti arrestati per la coltellata a un 18enne. Ipotesi scambio di persona dopo una lite sul busTre studenti arrestati per tentato omicidio a Sesto San Giovanni: hanno accoltellato un 18enne a scuola per ipotetico scambio di persona L'articolo . Leggi anche: Salerno, lite a coltellate tra due studenti fuori scuola: ragazzi trasportati in ospedale, uno di loro ferito al collo Altri aggiornamenti su Lite sul bus e coltellate a scuola in... Temi più discussi: Lite sul bus 19: autista dell'ambulanza disarma un uomo armato di coltello a mani nude; L'appuntamento per la droga finisce a coltellate: le bugie delle vittime e l'arresto per tentato omicidio; Teramo. Lite su bus tra donne, coinvolte anche autista e passeggere; Pestato a sangue con una spranga di metallo, un uomo in carcere per tentato omicidio: denunciate altre due persone. Sesto, studente accoltellato per sbaglio nel cortile della scuola: arrestati tre giovanissimiSpedizione punitiva dopo lite sul bus con errore di persona: due minorenni e un 19enne arrestati per l’aggressione a un coetaneo del De Nicola scambiato per un altro ragazzo ... msn.com Lite sul bus e coltellate a un diciottenne a scuola: tre studenti in carcere, due sono minoriL'episodio a dicembre a Sesto San Giovanni, nel Milanese: l’aggressione forse per uno scambio di persona ... milano.repubblica.it Volevano vendicarsi dopo una lite sul bus, ma avrebbero colpito la persona sbagliata facebook Lite sul bus e coltellate a scuola, tre studenti in carcere, due sono minori. L'episodio nel Milanese, forse si è trattato di uno scambio di persona #ANSA x.com