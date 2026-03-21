L’assessore Calcinaro ha chiamato Zoe Bruni, la 79enne a capo di una petizione sulle liste d’attesa nella sanità pubblica. La donna ha chiesto se sia possibile prenotare al Cup, mentre lui ha risposto che stanno facendo di tutto. La situazione ha portato alcuni a suggerire di recarsi di persona a Pesaro per parlare con Zoe.

Pesaro, 21 marzo 2026 – Gli avevamo consigliato di prendere la macchina è venire a Pesaro per bussare a casa di Zoe Bruni, la 79enne che sta guidando la maxi petizione sul tema delle liste d’attesa nella sanità pubblica. Alla fine Paolo Calcinaro, assessore regionale alla sanità, ha deciso di chiamare personalmente Zoe, per confrontarsi con lei sul tema dei temi. Lo ha fatto con una lunga videochiamata nel corso della quale ha risposto alle domande della donna, illustrandole punto per punto la strategia sulla quale sta lavorando: dalle visite che ora si fanno anche nei fine settimana ai tentativi di trovare spazi per nuovi appuntamenti da assegnare al Cup e, quindi, ai cittadini che ne fanno richiesta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Liste d’attesa, l’assessore Calcinaro telefona a Zoe. Lei: “Possibile che al Cup non si possa prenotare mai?”. Lui: “Stiamo facendo di tutto”

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