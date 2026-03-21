Nella notte tra il 20 e il 21 marzo, l’Iran ha lanciato due missili balistici verso Diego Garcia, un’isola dell’arcipelago delle Chagos che ospita una base aerea britannica concessa dalle forze statunitensi. Finora non ci sono conferme di eventuali danni o di un impatto diretto sulla regione. È ancora presto per valutare se i missili possano raggiungere l’Europa.

Nella notte tra il 20 e il 21 marzo, l’ Iran ha lanciato due missili balistici verso l’isola di Diego Garcia, nell’arcipelago delle Chagos, dove ha sede una base aerea britannica utilizzata in concessione dalle forze aeree statunitensi. L’arcipelago è posizionato quasi nel centro dell’Oceano Indiano, e la base si trova a una distanza minima – calcolata dalla costa – di circa 3800 km dall’Iran. Secondo fonti ufficiali statunitensi, nessuno dei due missili ha raggiunto il bersaglio: uno ha subito un malfunzionamento durante il volo mentre il secondo sarebbe stato abbattuto da un missile SM-3 lanciato da un cacciatorpediniere di classe Arleigh Burke, sebbene il Pentagono non abbia confermato quest’ultimo evento citando solo l’attivazione delle difese antimissile. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Iran lancia due missili balistici verso Diego Garcia, ma è ancora presto per dire che può colpire l’Europa

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