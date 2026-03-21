Gli scienziati stanno analizzando un possibile “super ceppo” di meningococco B che ha causato un’epidemia di meningite nella contea del Kent, nel Regno Unito. L’epidemia è stata descritta come senza precedenti per la sua diffusione rapida e la vasta portata. Le autorità stanno monitorando attentamente l’evolversi della situazione e le caratteristiche del batterio coinvolto.

Un possibile “super ceppo” di meningococco B è al centro delle indagini s ull’epidemia di meningite che ha colpito la contea del Kent, nel Regno Unito, definita dagli esperti un evento “senza precedenti” per dimensioni e rapidità di diffusione. Secondo quanto riportato da The British Medical Journal (Bmj), l’ipotesi allo studio è che il batterio responsabile possa aver sviluppato una maggiore capacità di trasmissione. “È un’ipotesi, ma stiamo indagando”, ha spiegato Emma Wall, professoressa di Malattie infettive alla Queen Mary University di Londra. In alternativa, la diffusione così rapida potrebbe essere legata a fattori contingenti, come la trasmissione iniziale tra persone sconosciute all’interno di una discoteca di Canterbury e le difficoltà nel tracciamento dei contatti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ipotesi del “super ceppo” per la meningite B in Gran Breatgna: epidemia senza precedenti sotto la lente degli scienziati

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