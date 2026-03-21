Lione-Monaco domenica 22 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 22 marzo 2026 alle 15:00 si gioca la partita tra Lione e Monaco. Il Lione, allenato da Fonseca, ha recentemente lasciato l’Europa League dopo alcune sconfitte e episodi sfavorevoli. La squadra francese cerca ora di interrompere un digiuno di vittorie che dura da oltre un mese, mentre il Monaco si prepara alla sfida con le formazioni ufficiali e le quote di mercato.

Troppo Celta Vigo e episodi che non hanno girato a favore: così il Lione di Fonseca ha salutato l’Europa League e approccia la sfida contro il Monaco cercando quella vittoria che manca da oltre un mese. I Gones si sono smarriti sul più bello, dopo aver scalato la classifica fino al terzo posto in solitario. L’arrivo di Endrick per il momento non ha permesso all’attacco. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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