Un ex giocatore del Bologna, che nel 1999 sfiorò la finale Uefa, ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato la partita recente, sottolineando l’ottima prestazione di Bernardeschi e Dallinga. Ha dichiarato che nel Bologna ha sempre creduto, anche durante i periodi difficili, e ha definito la vittoria contro l’Aston Villa come una sfida che si può considerare una finale anticipata.

"In questo Bologna ho sempre creduto, anche nei momenti in cui arrivavano solo delle sconfitte. Ma la vittoria dell’altra sera è andata perfino oltre le mie aspettative. La qualificazione è strameritata e adesso andiamo a sfidare l’Aston Villa in quella che è una finale anticipata". Carlo Nervo usa il plurale e il verbo declinato al presente come se non fossero mai passati i ventisette anni trascorsi dall’ultima volta in cui il Bologna in una competizione europea si qualificava per i quarti. Ed era, per l’appunto, il Bologna di Nervo, Signori, Andeon, Paramatti e Marocchi, stagione di grazia 1998-99. Nervo, ma che partita è stata quell’Olimpico? "Straordinaria: una di quelle partite per cui non puoi che amare questo sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’intervista a una delle icone della squadra di Mazzone che nel 1999 sfiorò la finale Uefa: "Bernardeschi, che sorpresa. Bravo anche Dallinga». Nervo: "Per i rossoblù niente è impossibile. Contro l’Aston Villa è una finale anticipata»

Articoli correlati

Festa rossoblù all’0limpico. Dallinga, un assist che vale oro. Bernardeschi è l’uomo in più. Ravaglia: il cuore di BolognaRavaglia 7 Non mostra grande reattività quando Ndicka lo fulmina di testa, ma lì il vero ‘colpevole’ è Lucumi.

“Se sei più felice, sorridi e lavori più duramente che puoi, allora non c’è niente di più che puoi dare” Come la star dell’Aston Villa Morgan Rogers ha sviluppato una mentalità vincenteFa notizia quanto riportato poco fa sul web: La questione di come giudicare un giocatore non è mai stata così complicata.

Tutti gli aggiornamenti su Aston Villa

Discussioni sull' argomento Italiano: Roma superiore, è un'impresa. Contro l'Aston Villa saremo di nuovo sfavoriti; Bologna, è già febbre Aston Villa: il sogno è ancora tutto da vivere; Andata ottavi di finale Europa League: pari tra Bologna e Roma, vincono Aston Villa, Midtjylland e Porto; Il Bologna è ai quarti di Europa League, vittoria contro la Roma per 3-4 ai tempi supplementari: ora c'è l'Aston Villa.

L’andata dei quarti di Europa League sarà il 9 aprile contro l’Aston Villa. I prezzi sono schizzati alle stelle. Per gli alloggi costi ancora abbordabili facebook

Il Bologna per la prima volta nella sua storia ha ottenuto 11 risultati utili di fila in Europa. L'ultima sconfitta Prima giornata di questa Europa League: Aston Villa-Bologna 1-0. E adesso sarà di nuovo Italiano vs Emery. 1-1 vs Friburgo 2-1 vs Steaua Bucarest x.com