Linea 1 a Capodichino per accogliere i turisti da tutto il mondo

Una nuova stazione della Linea 1 sarà aperta a Capodichino, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità alla città e facilitare l’arrivo dei turisti stranieri. L’inaugurazione si inserisce in un progetto che punta a gestire un numero crescente di visitatori provenienti da tutto il mondo. L’intervento interessa direttamente il collegamento tra l’aeroporto e il centro urbano.

L’apertura della stazione della Linea 1 a Capodichino rappresenterà un passaggio cruciale per l’ accessibilità della città e per la gestione dei sempre più consistenti flussi turistici internazionali. Napoli potrà infatti contare, per la prima volta, su un collegamento metropolitano diretto con il proprio scalo aeroportuale, integrato con la rete urbana e con i principali poli di attrazione del territorio. ANM sta arrivando a questo appuntamento con un’esperienza consolidata nella gestione dei flussi verso le principali “porte d’ingresso” della città. Sin dal 2002, infatti, l’azienda opera il servizio Alibus, un collegamento rapido ed espresso che unisce Aeroporto Internazionale di Capodichino, Stazione Centrale e Porto di Napoli, i tre principali snodi di interscambio per i viaggiatori in arrivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Linea 1 a Capodichino per accogliere i turisti da tutto il mondo Articoli correlati 'Oceanman', Cattolica si prepara ad accogliere nuotatori da tutto il mondo in ItaliaLa competizione si svolgerà dal 22 al 24 maggio 2026 nella città costiera di Cattolica, nella regione italiana dell’Emilia-Romagna Cresce l’attesa... Valentino, aperta la camera ardente: turisti da tutto il mondoAlle 11 è stata aperta la camera ardente di Valentino, nella sua maison a Roma, dalle 9 la gente era già in coda. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Linea 1 a Capodichino per accogliere i... Temi più discussi: Linea 1 a Capodichino per accogliere i turisti da tutto il mondo; Linea 6 aperta anche di pomeriggio: gli orari; Metropolitana di Napoli, abbattuto un altro diaframma: nuovo passo per la tratta Piscinola-Capodichino; Metro a Capodichino, Fico: Un passo decisivo con l’abbattimento del diaframma. Metro Linea 1 Napoli, chiusura anticipata dal 16 al 19 marzo 2026Metro Linea 1 di Napoli con chiusura anticipata dal 16 al 19 marzo 2026 per verifiche e manutenzione. Ecco gli orari delle ultime corse. napolike.it Abbattuto diaframma stazione Eav Di Vittorio, ora Capodichino è più vicinoUn nuovo passo avanti verso la realizzazione della metropolitana all'aeroporto di Capodichino è stato segnato oggi con l'abbattimento del diaframma sottostante la stazione Di Vittorio, capolinea della ... ansa.it Via libera agli investimenti sui giovani, #Gravina: “Risorse assegnate in linea con il nuovo progetto tecnico della FIGC" x.com Dall’impatto del costo del petrolio alle nuove opzioni militari. La linea di Trump resta in continua evoluzione. Nello #SkyCube Tonia Cartolano e Federico Leoni da New York. facebook