L’incendio del monastero della Bernaga Le suore romite torneranno nella loro casa

L’incendio nel monastero della Bernaga a Velletta Brianza ha causato danni alle strutture del complesso. Le suore romite ambrosiane, che vivono in questa comunità, torneranno nella loro abitazione una volta completati i lavori di riparazione. Le operazioni di messa in sicurezza sono in corso e le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la riapertura.

La Velletta Brianza (Lecco) – Le Romite ambrosiane torneranno nella loro casa. I muri perimetrali hanno retto alla furia del fuoco e le fiamme hanno risparmiato anche il piano terra del monastero della Bernaga della Valletta Brianza, che lo scorso ottobre è stato devastato in poche ore nel giro di una sera da un incendio. L’antico cenobio che risale al XVII secolo potrà così essere ricostruito, grazie alla generosità di centinaia di benefattori che hanno donato più di mezzo milione di euro. "Speriamo di poter tornare nella nostra casa”. “La mobilitazione vastissima, spontanea e immediata di cui siamo testimoni, alimenta la speranza di noi monache di poter tornare nella nostra casa – confida madre Maria Alessandra, la badessa della comunità di religiose, ora ospitate in un convento in Valsassina -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’incendio del monastero della Bernaga. Le suore romite torneranno nella loro “casa” Articoli correlati Monastero della Bernaga distrutto dall’incendio, le monache sfollate vogliono tornare: “Lavori in corso, siamo fiduciose”La Valletta Brianza (Lecco), 9 febbraio 2026 – Le Romite ambrosiane vogliono tornare a casa loro, nel monastero della Bernaga, devastato in poche ore... Le feste delle Romite sfollate. Lontane dal monastero distrutto ma con il bambin Gesù intattoLa Valletta Brianza (Lecco) – Le Romite ambrosiane hanno trascorso il Natale da sfollate, lontane da casa loro, che era il monastero della Bernaga. Approfondimenti e contenuti su L'incendio del monastero della Bernaga... Temi più discussi: Bernaga: a 5 mesi dal rogo che ha distrutto il monastero, già raccolto più di mezzo milione di euro; La Valletta Brianza, quasi un milione per il monastero distrutto; Monastero della Bernaga: gli interventi e la raccolta fondi; Monastero della Bernaga, raccolto un milione di euro: al lavoro ora per far tornare a casa le suore. Bernaga: a 5 mesi dal rogo che ha distrutto il monastero, già raccolto più di mezzo milione di euroCinque mesi dopo il terribile incendio dell’11 ottobre 2025 che ha devastato il loro monastero, le monache Romite Ambrosiane della Bernaga, frazione di La Valletta Brianza, in provincia di Lecco, stan ... avvenire.it Monastero della Bernaga, raccolto un milione di euro: al lavoro ora per far tornare a casa le suoreA cinque mesi dal terribile incendio, le macerie sono state rimosse e ora si può guardare al futuro Un lavoro di squadra, coordinato dal sindaco, reso possibile grazie a oltre 400 ore di lavoro dei vo ... lecconotizie.com La Provincia Unica TV. . Stanno bene dove sono state trasferite, a Cassina Valsassina. Ma le suore delle Romite Ambrosiane sperano di tornare nella loro casa, il monastero della Bernaga, distrutto da un incendio. “Sappiamo che ci vorrà tempo”, dice la madr facebook