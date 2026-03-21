Lo sloveno ha vissuto un pomeriggio intenso alla Sanremo, iniziando con una caduta che lo ha costretto a fermarsi e a farsi medicare. Dopo aver ripreso la corsa, ha mostrato una determinazione sorprendente e ha dato vita a una rimonta clamorosa, culminata con la vittoria. È stata una delle giornate più spettacolari della classica, con un finale che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Sembrava un tabù anche oggi, quando era caduto qualche chilometro prima della Cipressa, procurandosi delle abrasioni sul fianco e sulla coscia sinistra, decisamente visibili al traguardo. E invece no, perché Tadej Pogacar ce l'ha fatta, vincendo la sua prima Milano Sanremo e siglando quella che, se possibile, rimarrà come una delle impresi più grandi in una carriera che è già piena zeppa di grandi trionfi. Una rimonta pazzesca quella dello sloveno, costretto prima a inseguire il gruppo dopo la caduta di Imperia, a 34 km dal traguardo, e poi capace di scattare più volte su Cipressa e Poggio e lasciare dietro di sé, come spesso gli capita, il vuoto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'impresa definitiva di Pogacar: prima cade e si ferisce, poi si scatena e vince la Sanremo

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