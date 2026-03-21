L’impegno nel sociale alloggi per 40 famiglie in una fabbrica dismessa

Un progetto sociale prevede l’assegnazione di alloggi a 40 famiglie in una fabbrica dismessa di Roma. La gestione si concentra su iniziative concrete e durature, evitando semplici donazioni temporanee. Il piano è stato annunciato il 20 marzo 2026 e mira a creare soluzioni abitative stabili per le famiglie coinvolte.

Roma, 20 marzo 2026 –?????? Non donazioni ‘one shot’ ma “progetti che abbiano un risultato tangibile”. Non semplici “iniziative di filantropia” che avrebbero l’effetto di una “goccia nell’Oceano” ma “investimenti sociali”. È così che l’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio – ieri a Roma in occasione della firma dei protocolli d’intesa con la Comunità di Sant’Egidio e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – spiega la filosofia alla base del suo impegno nel sociale. Due iniziative diverse, quelle di Del Vecchio (presidente di Lmdv Capital e head of reatail Italy di EssilorLuxottica): il progetto innovativo di cohousing sociale ‘Finalmente Casa!’ e ‘Campus Visivo’ dedicato alla salute visiva degli studenti in condizioni economiche più fragili, che hanno in comune lo stesso sguardo verso il futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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