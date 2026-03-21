Lievita il costo del pane | arriva a 10 euro al kg

Il prezzo del pane ha raggiunto i 10 euro al chilo, secondo le ultime rilevazioni. Le associazioni degli agricoltori segnalano un aumento dei costi che non si ferma e che si riflette sui prezzi finali. Coldiretti evidenzia come energia e materiali per gli imballaggi siano aumentati notevolmente, contribuendo all'impennata dei prezzi. La situazione ha portato a un aumento dei costi di produzione per le aziende agricole.

Rischiamo un aumento del pane tra il 5 e il 7%, (con punte fino a 10 euro al chilo per i pani speciali), la pasta potrebbe aumentare dell’8%, il pesce costa già un terzo di più, i pomodori stanno sopra ai tre euro al chilo. È un’economia di guerra che lascia sul terreno solo due vittime: i consumatori e i contadini. Ma a Bruxelles ragionano d’altro. Christine Lagarde ci va a fare la spesa? Il presidente della Bce insieme alla sua «badante» economica Isabel Schnabel ha un riflesso pavloviano: sente parlare d’inflazione e vuole rialzare i tassi. Se lo fa, l’economia europea crolla ma. soprattutto. crollerà la produzione agricola. È vero, i... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Lievita il costo del pane: arriva a 10 euro al kg Articoli correlati Leggi anche: “Se lievita è vero Amore”, l’evento solidale arriva da Giagiù di Ciro Pecoraro Xiaomi lancia la lavatrice da 10 kg a poco più di 100 euro: prezzo shockXiaomi torna a farsi notare nel settore degli elettrodomestici smart con una nuova lavatrice pensata per conquistare il mercato grazie a un prezzo... Tutto quello che riguarda Lievita il costo del pane arriva a 10... Temi più discussi: Baccaglioni in apprensione: Lievita il nostro piano casa ma anche i costi delle piscine Stato e Ue aiutino i comuni; Aumenta il costo del nuovo ospedale; L’Italia punta sui satelliti spia: il piano da 600 milioni per blindare lo spazio; La truffa dell’asfalto sbarca sulle colline del Prosecco, il sindaco Fregonese: Girano con due auto nuove, chiamate i carabinieri. Accise, le imposte che fanno lievitare il costo del pieno scontate per 20 giorniDecreto del Governo per tentare di arginare l’aumento vorticoso del prezzo del carburante, Una delle conseguenze della guerra in Medio Oriente ... unionesarda.it Forum, il costo lievita: Così il debito triplicheràAlternativa Civica denuncia una preoccupante esplosione dei costi del progetto di restauro e trasformazione del Cinema Teatro Forum in biblioteca comunale. Il Progetto è stato presentato pochi mesi ... ilrestodelcarlino.it Il caso Delmastro lievita. Così all’ultimo tornante, Giuseppe Conte (ri)gioca la carta della questione morale. Nel Palazzo dei Congressi nel cuore dell’Eur, a Roma, l’ex premier raduna i Cinque Stelle e vari volti della società civile, per una chiusura di campagn facebook Il prezzo dei carburanti lievita e il governo potrebbe intervenire subito con le accise mobili. Ma non lo fa. Nel 2026 arriveranno oltre 500 milioni in più di gettito: usiamoli per abbassare il prezzo della benzina per cittadini e imprese - @Vpeluffo x.com