Licenza di voto al Gf Vip anche i concorrenti potranno recarsi alle urne per il Referendum

Anche i concorrenti del Grande Fratello Vip potranno recarsi alle urne per il Referendum costituzionale sulla riforma della magistratura, che coinvolge tutto il Paese. La possibilità di esercitare il diritto di voto si estende quindi anche ai partecipanti del reality show, che potranno votare durante le giornate di voto previste per il referendum. La notizia riguarda tutti coloro che sono iscritti alle elezioni.

Tutta l’Italia è chiamata alle urne per il Referendum costituzionale della riforma della magistratura, concorrenti del Gf Vip compresi. Il cast dell’edizione 2026 del Grande Fratello dedicato ai volti noti dello spettacolo potrà infatti recarsi alla cabina elettorale, uscendo dalla famigerata porta rossa. Dalla casa più spiata del momento i vip che lo desidereranno – naturalmente su richiesta – avranno la possibilità di dirigersi alle urne, direttamente scortati dal personale di produzione. A dichiararlo è l’agenzia di stampa Adnokronos. Si ripete anche quest’anno una prassi democratica già consolidata al Gf. Non è infatti la prima volta che viene assicurato diritto di voto ai personaggi del cast. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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