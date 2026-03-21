Un hotel di lusso della Calabria annuncia l’assunzione di 100 dipendenti in vista della riapertura. La struttura, di lunga tradizione nel settore turistico-alberghiero, si prepara a riprendere le attività e a offrire nuove opportunità di lavoro nella regione. La notizia riguarda un importante passo per il settore alberghiero locale e la ripresa turistica.

Nuove opportunità di lavoro nel settore turistico-alberghiero arrivano dalla Calabria, dove si prepara la riapertura di una storica struttura ricettiva. L’ Executive Luxury Hotel di Rende, provincia di Cosenza, ha infatti avviato una maxi campagna di reclutamento in vista del ritorno alle attività dopo un importante intervento di rinnovamento. Si tratta di un’iniziativa da collocare nel contesto più ampio del rilancio del comparto hospitality nel Sud Italia, sempre più orientato a intercettare flussi turistici di qualità e a rafforzare l’offerta legata a eventi, viaggi di lavoro e cerimonie per non sottostare agli imperativi stagionali e avere una domanda solida di visitatori anche in bassa stagione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’Executive Luxury Hotel assume 100 dipendenti in vista della riapertura

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