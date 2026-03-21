L’ex sede della Casa di Comunità, situata in viale Lombardia, rimarrà a disposizione delle attività sanitarie anche dopo lo spostamento al centro commerciale Kennedy, previsto per il 12 aprile. La palazzina vuota continuerà quindi a essere impiegata per servizi legati alla salute, mantenendo un ruolo importante nel sistema sanitario locale. La decisione riguarda la destinazione dell’immobile dopo il trasferimento ufficiale.

Dopo lo spostamento della Casa di Comunità al centro commerciale Kennedy (che verrà inaugurata il 12 aprile), la palazzina rimasta libera di viale Lombardia sarà comunque utilizzata per attività sanitarie. Per questo, la giunta ha emesso un atto di indirizzo in cui propone l’assegnazione del piano terra per ambulatori dei medici di medicina generale. Si tratta di 9 ambulatori, più due spazi per sale d’attesa e segreterie unificate. Verrebbero assegnati a medici associati, un gruppo di 4 e un altro gruppo di 5 da assegnare con un bando di evidenza pubblica, in accordo con Asst Brianza. Il Comune di Brugherio conta 18 medici di famiglia, tutti che superano il massimale di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex sede della Casa di Comunità offerta ai medici di famiglia

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