L'ex leghista Boni | Bossi era un vero leader a Salvini non è mai fregato nulla del Nord

L'ex leghista Davide Boni ha ricordato Umberto Bossi, scomparso giovedì sera, affermando che Bossi era un leader autentico e che, a suo avviso, Salvini non si è mai interessato realmente del Nord. Boni ha sottolineato che Bossi, pur essendo brusco, aveva una visione più ampia rispetto agli altri. La sua testimonianza mette in luce le differenze tra i due esponenti politici.

L'ex leghista Davide Boni ricorda Umberto Bossi, scomparso giovedì sera: "Era brusco ma vedeva molto più lontano degli altri. Ci ha fatto vivere un sogno". La critica alla Lega di Salvini: "Ormai è un partito tradizionale. Salvini non ha mai pensato al Nord". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Safari umani a Sarajevo, l’80enne indagato interrogato davanti ai pm: “Non è vero nulla, mai stato a Sarajevo”Nell'interrogatorio di oggi davanti ai pm, l'80enne Giuseppe Vegnaduzzo, accusato di essere uno dei "cecchini del weekend" che andavano a sparare ai... Chi era l’alca impenne, il “pinguino” estinto del Polo NordL’alca impenne (Pinguinus impennis) era un uccello marino incapace di volare che nidificava sulle isole rocciose del Nord Atlantico. Approfondimenti e contenuti su L 8217 ex leghista Boni 8220 Bossi era... Argomenti discussi: L’ex leghista Boni: Bossi era un vero leader, a Salvini non è mai fregato nulla del Nord. L’ex leghista Boni: Bossi era un vero leader, a Salvini non è mai fregato nulla del NordL'ex leghista Davide Boni ricorda Umberto Bossi, scomparso giovedì sera: Era brusco ma vedeva molto più lontano degli altri ... fanpage.it Ex assessore leghista condannato per omicidio, per Salvini era una persona perbene che si è vista aggreditaL’ex assessore leghista di Voghera Massimo Adriatici è stato condannato a dodici anni di carcere per omicidio. Nel 2021 uccise il 39enne Youns El Boussettaoui con un colpo di pistola. Il giorno dopo, ... fanpage.it