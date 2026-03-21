L'ex arbitro Rosario Lo Bello | Il calcio ha 17 regole con Franco Baresi valeva la numero 18

L'ex arbitro Rosario Lo Bello ha ricordato un calcio di un tempo in cui, secondo lui, esisteva una

L'x arbitro Rosario Lo Bello racconta un calcio di altri tempi, in cui applicava la fantomatica regola 18, che non esiste: era per campioni come Michel Platini e Franco Baresi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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