L’esposizione costante alla guerra sta ridefinendo l’empatia

L’esposizione continua a scene di violenza e conflitto sta influenzando il modo in cui le persone percepiscono e reagiscono alle sofferenze altrui. Ogni giorno, i media trasmettono immagini e notizie che coinvolgono situazioni di guerra, creando un impatto diretto sulla sensibilità collettiva. Questa esposizione costante sta modificando i limiti e le modalità di empatia nelle società moderne.

Dentro di me piango e ho il cuore spezzato, ma non riesco a versare lacrime. Il culmine della tragedia è perdere la capacità di piangere. Perfino le voci dentro di me sono soffocate, perché le parole perdono significato davanti alle immagini di morte che ci circondano da ogni direzione. Non resta nulla. Tutto è andato perduto. Non sto bene. Per niente”. Sono le parole di Sondos Arafat, una palestinese di trent’anni che scrive poesie per dare un senso alla sofferenza che la circonda. In uno dei suoi testi descrive una vita segnata da perdite incessanti, dall’uccisione del suo insegnante alla distruzione della sua casa. Dice che mentre scrive sente un dolore che trasforma in parole, come per dimostrare al mondo che è ancora viva. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - L’esposizione costante alla guerra sta ridefinendo l’empatia Articoli correlati In esposizione ‘Heart of Gaza’ dell’Anpi. L’arte dei bimbi che resiste alla guerraCol titolo di ‘Heart of Gaza’, a Sant’Ilario viene esposta l’arte dei bambini che resiste al conflitto. L’epoca del sé: come l’individualismo estremo sta ridefinendo le relazioni umaneViviamo in un tempo che celebra l’individuo come mai prima nella storia dell’umanità. How to Discover Your Calling, Silence Self Doubt & Win in Life 3 Hours Deep Dive Una raccolta di contenuti su esposizione costante Discussioni sull' argomento L’esposizione costante alla guerra sta ridefinendo l’empatia - Zenaira Bakhsh; Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, al via Blucobalto. Il coraggio di essere una fenice; Ragazzi sempre connessi: rischio emergenza salute mentale; Ti senti sempre in ritardo sulla vita? La colpa è di questo orologio. L’esposizione costante alla guerra sta ridefinendo l’empatiaIl flusso quotidiano di notizie e immagini di violenza sta cambiando il modo in cui le persone elaborano la sofferenza, portando molte a provare un senso di torpore emotivo o una sorta di stanchezza ... internazionale.it Tumori cutanei non melanoma in costante aumento in Italia, ecco perché - L’incremento è legato a diversi fattori, tra cui l’invecchiamento della popolazione e le abitudini di esposizione al sole - x.com Dipladenia: la regina dei balconi Colorata, elegante e generosa: la dipladenia è una delle piante più amate per balconi e terrazzi. Con la giusta esposizione al sole, irrigazioni regolari e una concimazione costante, ti regalerà fiori spettacolari da primavera fi facebook