Lesione muscolare per Scamacca | salta il Verona e i playoff mondiali

Gianluca Scamacca si è infortunato muscolarmente e non potrà partecipare alla partita contro il Verona. L’attaccante dell’Atalanta è stato costretto a saltare anche i playoff mondiali, dopo aver accusato un problema durante gli allenamenti. La sua assenza si farà sentire nelle prossime gare, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni. La squadra sarà senza di lui nelle prossime sfide ufficiali.

Pessima notizia in casa Atalanta, e in chiave nazionale, sul fronte Gianluca Scamacca. L’attaccante della Dea, infatti, si è fermato alla vigilia della sfida contro gli scaligeri a causa di un problema di natura muscolare che lo costringerà a saltare i prossimi impegni. Il classe 1999 ha accusato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro e ha già avviato il protocollo riabilitativo. La prognosi precisa verrà stabilita in base all’evoluzione del quadro clinico. Salta Verona e Nazionale. Scamacca, dunque, salterà sicuramente Atalanta-Verona, in programma domani (domenica 22 marzo) e sarà costretto a dare forfait anche in vista dei playoff mondiali: l’Italia giocherà contro l’Irlanda del Nord, proprio a Bergamo, giovedì 26 marzo e in caso di vittoria accederà alla finale (contro Bosnia o Galles) in programma martedì 31. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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